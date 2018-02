Schmähpreise für besonders dreiste Produktfälschungen

Frankfurt - Fünf Tage lang dreht sich auf dem Frankfurter Messegelände alles um Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Da sie auf der anderen Seite aber auch das Leben verschönern können, sind Ideenklauer immer präsent.

Auf dem erneut ausgebuchten Frankfurter Messegelände hat am Freitag die weltgrößte Konsumgütermesse „Ambiente“ begonnen. Bis zum 13. Februar werden mehr als 140.000 Fachbesucher erwartet, die neue Produkte in den Bereichen Wohnen, Schenken und gedeckter Tisch suchen. Das weit gefächerte Gesamtangebot kommt von 4441 Ausstellern, von denen die Chinesen nach den deutschen Herstellern die zweitgrößte Gruppe stellen.

Auf der Messe wurde am Freitag neben den deutschen Designpreisen bereits zum 42. Mal der Schmähpreis „Plagiarius“ vergeben. Mit ihm werden dreiste Produktpiraten an den Pranger gestellt, die Originalprodukte nachgebildet haben. Symbol ist ein schwarzer Zwerg mit einer goldenen Nase als Symbol für ungerechtfertigte Gewinne.

Es waren wieder chinesische Unternehmen, die bei der 42. Verleihung des „Plagiarius“ an der Spitze der geschmähten Nachahmer lagen. Opfer sind Hersteller von Originalprodukten wie die Firma Genius aus dem hessischen Limburg, deren Küchenschneidgerät „Nicer Dicer Plus“ von einer chinesischen Firma mit stumpfen Klingen und aus minderwertigem Kunststoff abgekupfert wurde. Auch Design-Klassiker wie das Puky-Bobbycar oder das Schweizer Offiziersmesser von Victorinox finden sich auf der diesjährigen Liste nachgeahmter Produkte der Aktion „Plagiarius“.

Deren Organisatoren geben Kunden und Online-Plattformen eine Mitverantwortung für die „explosionsartige Ausbreitung“ des Problems. Freiwillige Verpflichtungen und vollmundige Versprechen der Plattformbetreiber reichten nicht aus. „Technisch wäre das aktive Aufspüren und Löschen von potenziell rechtswidrigen Angeboten heutzutage möglich, aber das verursacht zusätzliche Kosten und schmälert den Gewinn. Gleichzeitig fielen Einnahmen weg, da Marktplatzbetreiber auch am Verkauf illegaler Angebote verdienen“, erklärte der Verein.

Der Gesetzgeber sollte Plattformbetreiber wie Amazon in Haftung für die vertriebenen Erzeugnisse nehmen, forderte Rechtsanwältin Aliki Busse. Aber auch die Verbraucher trügen eine Verantwortung, nicht einfach auf den Kauf des billigsten Produkts zu klicken, sondern auf ihren gesunden Menschenverstand zu hören und die Seriosität des Anbieters zu prüfen.

Manche Plagiatoren kopieren nicht nur das Produkt, sondern wie im Fall eines Schaltschrank-Heizgeräts auch Zertifikate und Bedienungsanleitung. Eine Verwechslung sei da unausweichlich, sagte der Vertreter des Originalherstellers aus Schwäbisch Hall. Dabei verletze die billige chinesische Kopie grundlegende Sicherheitsstandards. Die Auseinandersetzung mit Nachahmern gleiche einem Kampf gegen Windmühlen.

Das Problem seien nicht nur die Nachahmer, sondern auch deutsche Einkäufer, die in China billig einkauften oder Produkte dort in Auftrag gäben, sagte Busse. Die Weiterentwicklung von Scannern und 3-D-Druckern würden Plagiatoren in Zukunft weitere Tätigkeitsfelder erschließen. Bisher habe noch kein Preisträger die Trophäe entgegengenommen, sagte Busse. Doch allein die Ankündigung der Verleihung zeige bei manchen Plagiatoren Wirkung: Zehn bis 15 Prozent der angeschriebenen Unternehmen gingen daraufhin eine Einigung mit den geschädigten Originalherstellern ein. (dpa/epd)

