Fliegerbombe in Gießen entschärft

Gießen - Bauarbeiter entdecken heute morgen eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg in einem Industriegebiet in Gießen. Mittlerweile ist sie bereits entschärft.

Bauarbeiter haben heute in Gießen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.Der Kampfmittelräumdienst untersuchte am Vormittag den Fundort in einem Industriegebiet nahe einer Bahnlinie, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich um eine 50 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe. Es war zunächst unklar, welche Gebiete geräumt werden müssten, um die Bombe zu entschärfen. (dpa)

