Angriff Millimeter an der Halsschlagader vorbei

Frankfurt - Bei einem Streit am Frankfurter Mainufer sind zwei 19-Jährige verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr waren die beiden nahe der Alten Brücke im Stadtteil Sachsenhausen aus unbekannten Gründen mit einer dreiköpfigen Gruppe aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte.

Der zunächst verbale Streit eskalierte, und einer aus der dreiköpfigen Gruppe ging mit einer abgeschlagenen Glasflasche auf einen der 19-Jährigen zu, schlug und trat ihn mehrfach. Das Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen am Hals, nach Angaben der Polizei nur wenige Millimeter von der Halsschlagader entfernt. Auch der zweite 19-Jährige wurde angegangen und am Kopf verletzt. Die beiden kamen in ein Krankenhaus, konnten es aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.

Der Haupttäter soll männlich, etwa 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Er soll eine Glatze haben. Vermutlich ist er polnischer beziehungsweise osteuropäischer Herkunft. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke und dunkler Jeans gewesen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich im Verlauf der Auseinandersetzung selbst eine Verletzung hinzugezogen hat. Der zweite Täter soll laut Polizei männlich und vermutlich ebenfalls polnischer oder osteuropäischer Herkunft sein. Bekleidet war er mit einem weißem T-Shirt oder Longsleeve. Bei dem dritten Täter soll es sich ebenfalls um einen Mann polnischer oder osteuropäischer Herkunft handeln.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-53111 von dem Kriminaldauerdienst entgegen genommen. (dr/dpa)

