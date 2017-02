In sieben Schritten zum RMV-Handy-Ticket

Frankfurt - Der Anteil der Fahrgäste, die auf den "Fahrkartenautomaten in der Hosen- oder Jackentasche setzen", nimmt zu. Der RMV verkaufte die zehnmillionste Handy-Fahrkarte. Wir zeigen die nötigen Schritte zum elektronischen Ticket. Von Konstanze Löw

Bargeldloses Zahlen und kein nerviges Anstehen am Fahrkartenautomat: E-Tickets bringen für Fahrgäste viele Vorteile. Wie der RMV mitteilte, setzen immer mehr ÖPNV-Kunden auf elektronische Fahrkarten: Die Zahl der Nutzer, die in sechs Monaten mindestens ein Handy-Ticket gekauft hatten, wuchs laut RMV von Dezember 2015 bis Dezember 2016 auf fast 100.000 Fahrgäste. So erhalten Pendler und Reisende die papierlose Fahrkarte: