Anne-Frank-Tag in Frankfurt

Frankfurt - Premiere in Frankfurt: Am Montag gibt es in der Mainmetropole erstmals einen Anne-Frank-Tag. Damit wollen die Stadt und die dort ansässige Bildungsstätte Anne Frank an die am 12. Juni 1929 in Frankfurt geborene Autorin des „Tagebuchs der Anne Frank“ erinnern.

Ihr Geburtstag am 12. Juni soll jährlich begangen werden. Das Programm sieht viele Veranstaltungen vor, darunter Kunstaktionen im öffentlichen Raum und Jugendprojekte. Den Auftakt macht am Sonntagabend, 19 Uhr, die Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank" von Grigori Frid im Atelierfrankfurt.