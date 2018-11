Ansporn durch Live-Daten

Frankfurt - Die Firma Tracktics stellt mit ihrer Technik Sportlern Daten für Training und Wettkampf zur Verfügung. Auf sie setzen nicht nur Profis. Von Axel Wölk

Noch sind beim Frankfurter Start up Tracktics nach dem Umzug in größere Räumlichkeiten die Möbel nicht ganz ausgepackt, da steht schon ein Mini-Fußballfeld im Büro. „Wir sind hier allesamt große Fußballfans“, bringt es Firmengründer Benjamin Bruder auf den Punkt. Sein Unternehmen bietet ein Produkt an, mit dem sich Leistungsdaten von Fußballern messen lassen. Der Trainerstab von Kickers Offenbach zeigte sich bereits angetan von den Möglichkeiten, die die Frankfurter bieten. Auch in der Hanauer Fußballwelt ist diese Technik ein Thema.

Sport ist das Geschäft von Tracktics und ein Wettkampf war praktisch die Geburtsstunde des Unternehmens. Firmenchef Bruder bereitete sich ehrgeizig auf einen Halbmarathon in Madrid vor. Seine Zielzeit von einer Stunde und 40 Minuten schaffte er am Ende auch dank des Geräts, mit dem er Bio-Trainingsdaten wie Puls, Tempo oder auch gelaufene Kilometer ermittelte. Als überzeugter Betriebswirtschaftler faszinierte Bruder das Datenmaterial, das er rund um sein Training auswerten konnte. Doch was im Lauf-Breitensport gang und gäbe ist, hatte für Hobby-Fußballer niemand im Angebot. Genau in diese Marktlücke wollte Bruder vorstoßen. Ambitionierte Spieler sollten durch ein neues Produkt ihre eigenen Leistungen besser entwickeln können – aber auch gerade mehr Spaß am Sport haben.

Vor rund vier Jahren gründete Bruder die Firma mit dem Schweizer Patrick Haas. Bruder nahm Technikspezialisten mit an Bord und inzwischen kommt Tracktics auf einen Umsatz im sechsstelligen Bereich. Der Macher spricht von zahlreichen Aufs und Abs. Heute hat er mit seinem Unternehmen zwei Produkte auf dem Markt. Das erste bietet dem Einzelnen eine Erfassung seiner Spieldaten, das zweite einer kompletten Mannschaft. Mit den Tracktics-Geräten lassen sich zum Beispiel Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit, gelaufene Kilometer, die Anzahl der Sprints und auch eine Heat-Map bestimmen. Bei der Heat-Map zeigt das Gerät an, wo sich ein Spieler auf dem Spielfeld bewegt hat.

Inzwischen sind die Spielerdaten aus dem Fußball vielfach nicht mehr wegzudenken. Eine Reihe von Mannschaften nutzt diese Aufzeichnungen. Dabei kommen im immer noch maskulin geprägten Fußball relativ komisch wirkende Sport-BHs zum Einsatz. Sie können auch Live-Daten übermitteln und die Herzfrequenz messen. „Die Profisysteme wollten wir nie ablösen“, stellt Bruder aber klar. Trotzdem spielen die Nachwuchsmannschaften von Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach mit den Systemen des Unternehmens. Inzwischen setzen um die 150 Mannschaften aus dem Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz auf die Datenerfassung vom Main. Auch aus dem Raum Offenbach und Hanau nutzen Teams die Tracktics-Technik.

Das Messgerät ist komfortabel zu tragen, wird an einen leichten Gürtel geschnallt und wiegt 32 Gramm. Ein Problem der Laufdaten-Erfassung, dass bei Zickzackrennen die Angaben der zurückgelegten Meter nicht mehr stimmen, löste das Tracktics-Team durch das Tragen an der Hüfte. Wird am Körpermittelpunkt gemessen, verringere sich das Problem von Sekundärbewegungen.

„Wir wollen die Einzelspieler abholen, aber auch bis zur Schnittstelle zum Profisport gehen“, fasst Bruder die Unternehmens-Philosophie zusammen. Oft nutzen Trainer die Daten und können die Leistungen ihrer Spieler auswerten und Rankings erstellen. Bedenken, dass sich Spieler wegen solcher Ranglisten um diese Daten herum zerfleischen könnten, weist Bruder zurück. „Die Daten können nur helfen. Ganz ohne Daten ist es ein Blindflug.“ Vor allem würden geübte Trainer solches Zahlenmaterial zur Motivation nutzen.

Als Beispiel verweist Bruder auf Nationalspieler Thomas Müller. Der legt sehr viele Kilometer pro Spiel zurück, trifft derzeit vor dem Tor aber nicht mehr so recht. Doch die Daten würden dann zeigen, dass er mit seiner Laufleistung Räume für andere öffne, die dann eben schneller mal knipsten. Außerdem deutet Bruder auf Belastungsprofile, die sich dank der Tracktics-Technik erstellen ließen. Oft folgen auf verheerende Niederlagen heftige Straftrainings für die Mannschaft. Wenn ein Spieler aber während der Partie physisch an seine Grenzen gegangen sei, könne die Technik dem Trainer dieses Signal liefern und ihn davor bewahren, denjenigen auch noch mit einer Strafeinheit zu überfordern.

Tracktics verfolgt im Vertrieb eine Doppelstrategie. Das Einzelprodukt wird gerade übers Internet angeboten. Auf der anderen Seite kontaktiert das Unternehmen für seine Box, mit der komplette Mannschaftsleistungen gemessen werden, die Vereine.

Noch wachsen für die auf einem sich rasant entwickelnden Markt operierende Tracktics die Bäume nicht in den Himmel. „Wir sind noch am Anfang und es bleibt spannend in jeder Hinsicht.“ Dennoch ist das Unternehmen nun deutschlandweit eine echte Hausnummer.

Bruder und Haas präsentierten Tracktics nämlich in der Gründershow „Höhle der Löwen“. Acht Prozent für eine Million Euro wollte aber niemand der Löwen auf den Tisch legen. Und 35 Prozent Firmenanteile für die gebotene Million abzugeben, lehnte das Unternehmen aus der Rhein-Main-Region ab.

Quelle: op-online.de