Antwort auf Verkehrsstau

Frankfurt - Eine gut 15 Meter hohe Ramme presst unter ohrenbetäubendem Lärm Betonpfeiler für das Fundament in den Grund. Rund einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt wird im Frankfurter Stadtteil Gallus derzeit eine neue Betonbrücke am „Homburger Damm“ gebaut. Von Thomas Maier

Sie soll die „Rote Brücke“ ergänzen, auf der derzeit Regionalzüge gen Taunus, Limburg und Rheingau fahren.

Frankfurt, einer der zentralen Knoten im deutschen Bahnnetz, ist am Rande seiner Kapazität angelangt. Zusätzlich muss der Bahnhof noch jeden Tag Zehntausende von Menschen aufnehmen, die zur Arbeit in Deutschlands Pendlerhochburg kommen. Jahrelang wurde die Infrastruktur vernachlässigt. Jetzt investiert die Bahn – das Geld kommt vor allem vom Bund – in zahlreiche Projekte. Auch das neue elektronische Stellwerk im S-Bahn-Tunnel, das mehrfach zu wochenlangen Sperrungen geführt hat, gehört dazu.

Für das 130-Millionen-Projekt am Homburger Damm, das Ende 2020 fertig sein soll, werden unzählige Kabel neu gelegt, die Signaltechnik auf modernste Software umgestellt, wie Projektleiter Rudolf Ditzen gestern sagte.

Künftig sollen alle Züge im Nah- und Regionalverkehr von den Gleisen 16 bis 24 losfahren. Die Gleise 1 bis 4 könnten dann zusätzlich dem Fernverkehr zugeschlagen werden. Ab dem Jahr 2026 soll außerdem zwischen Hauptbahnhof und Stadion zwei zusätzliche Gleise gebaut werden, um den Fernverkehr flüssiger zu machen.

Der Ausbau von zwei auf vier Gleise auf der wichtigen Strecke zwischen Frankfurt und Friedberg in der Wetterau läuft bereits. Derzeit wird zunächst die Verbindung bis Bad Vilbel ausgebaut – für rund 350 Millionen Euro. Künftig sollen der S-Bahn (S6) zwei Gleise zur Verfügung stehen, zwei weitere für den Regionalverkehr Richtung Mittelhessen. Bis 2022 will die Bahn fertig sein. Aber wegen der Klagen vieler Anwohner in den Frankfurter Stadtteilen Eschersheim und Ginnheim, die keinen Quadratmeter Grundstück abgeben wollten, könnte alles noch ein bisschen länger dauern. „Das hat uns Zeit gekostet“, sagt Projektleiter Julian Fassing.

In der Ferienzeit steht für die Züge wegen der Bauarbeiten nur ein Gleis zur Verfügung – mit entsprechenden Verspätungen. „Da müssen wir durch“, sagt Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir bei der Besichtigung der Baustelle an einem besonders idyllischen Abschnitt am Frankfurter Berg. Vom Ausbau der mehr als hundert Jahre alten Strecke erhofft sich der Grünen-Politiker auch eine bessere Anbindung von Mittelhessen an Frankfurt.

„Das ist die Antwort auf den Stau auf der A 5“, sagt Al-Wazir ironisch. Rhein-Main könne in Sachen Mobilität und Verkehr nur mithilfe der Schiene vorankommen. „Es fehlte lange Zeit am politischen Willen, die Projekte voranzutreiben“, kritisiert Al-Wazir. Das ist ein deutlicher Seitenhieb gegen die FDP, die lange in Hessen den Verkehrsminister stellte.

Im Nahverkehr setzt Al-Wazir vor allem auf die Nordmainische S-Bahn, die die westlichen Stadtteile von Hanau und Maintal an die östliche Frankfurter Innenstadt anschließen soll. Geht es nach Plan, könnte die neue S-Bahn-Linie 2028 eröffnet werden. Noch länger wird es dauern, bis die 44 Kilometer lange Ausbaustrecke zwischen Gelnhausen und Fulda fertig sein könnte.

Die Bahn investiert rund zwölf Milliarden Euro in zwölf Großprojekte im Rhein-Main-Gebiet. Rund eine Milliarde kommt vom Land. Allerdings steht noch in den Sternen, wann es zum Beispiel zur – ebenfalls seit Jahren debattierten – Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim kommt.

Ganz konkret ist dagegen der Eröffnungstermin für die S-Bahn-Station im neuen Stadtteil Gateway Gardens. Dieser liegt direkt am Frankfurter Flughafen und ist inzwischen Sitz vieler Firmen und Hotels. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sollen die ersten Züge auf der neuen Trasse verkehren. Vier Kilometer werden dafür derzeit vom Stadion aus gebaut, die Hälfte davon in Tunnels. Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 350 Millionen Euro belaufen. Wer künftig mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof zum Flughafen will, muss einen Umweg nehmen, die Fahrzeit werde sich nur unwesentlich verlängern, verspricht Bahnsprecher Thomas Bischoff. - dpa

Quelle: op-online.de