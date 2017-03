So wenige Arbeitslose wie lange nicht

Frankfurt - So wenige Arbeitslose wie in diesem Februar hat es in Hessen zuletzt vor 24 Jahren gegeben. Der aktuelle Arbeitsmarkt bietet auch Flüchtlingen Chancen, wenn sie denn qualifiziert sind.

Hessens Arbeitsmarkt zeigt sich auch im Februar weiter robust. Trotz der kühlen Temperaturen und der steigenden Bewerberzahl aus den Reihen von Asylsuchenden ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar leicht gesunken. Zum Stichtag waren 177.260 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur heute in Frankfurt mitteilte. Das waren 1861 weniger als im Januar und 5548 weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im besten Februar seit 24 Jahren blieb zum Vormonat unverändert bei 5,4 Prozent. Gleichzeitig überstieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten den Hochrechnungen zufolge im Dezember erstmals die Marke von 2,5 Millionen Menschen. Direktionschef Frank Martin erwartet angesichts konstanter Stellenzugänge und guter Geschäftserwartungen der Unternehmen weiter eine stabile Wirtschaftsentwicklung: „Alles in allem lässt sich der hessische Arbeitsmarkt von internationalen und europäischen Krisenszenarien bislang nicht einschüchtern und setzt seinen Aufwärtstrend weiter fort."

Eine zunehmende Zahl von Flüchtlingen ist inzwischen auf dem Arbeitsmarkt angekommen, findet jedoch keine Beschäftigung. Mittlerweile haben 7,3 Prozent aller Arbeitslosen in Hessen einen Fluchthintergrund. Von diesen rund 13.000 Menschen kommen knapp 11.500 aus nichteuropäischen Asylzugangsländern. Weitere 4400 Flüchtlinge stecken im Moment in Fortbildungen, die von der Arbeitsagentur bezahlt werden. Insgesamt werden in Hessen derzeit mehr als 40.000 Menschen im Auftrag der Arbeitsagenturen beruflich weitergebildet und qualifiziert.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen verlangte mehr Chancengleichheit für Frauen am Arbeitsmarkt. Sie seien weit häufiger als ihre männlichen Kollegen prekär beschäftigt und verdienten in Vollzeitbeschäftigung bei gleicher Qualifikation weniger. Die DGB-Vorsitzende Gabriele Kailing forderte etwa weitergehende Auskunftsrechte zum Gehaltsvergleich sowie ein Rückkehrrecht aus einem Teilzeitjob zurück in die Vollzeit. Die Arbeitgeber warnten indes vor einer Rücknahme der Agenda-Reformen, wie sie der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ins Gespräch gebracht hat. „Die Erleichterungen bei Zeitarbeit, Minijobs und Befristungen haben unseren Arbeitsmarkt deutlich flexibler gemacht", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Dirk Pollert. Wer dies jetzt zurücknehmen wolle, nehme Arbeitsplatzverluste und eine steigende Arbeitslosigkeit billigend in Kauf. (dpa)

