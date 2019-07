Arbeitsmarkt steht im Mittelpunkt

Die Arbeitsmarktpolitik nimmt eine zentrale Rolle in der Arbeit von Kathrin Harth ein. „Hier sind zukünftig große Umbrüche und Herausforderungen zu erwarten“, sagt die 35-Jähre, die neue Regionalgeschäftsführerin beim DGB Südosthessen ist.

DGB Südosthessen – für welche Region sind Sie zuständig?

Mein Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Stadt Offenbach und den Kreis. Natürlich auch über den Main-Kinzig-Kreis, die Wetterau sowie über Stadt und Kreis Fulda.

Wie viele Mitglieder hat der DGB Südosthessen?

In Südosthessen sind insgesamt etwa 100 000 Menschen in DGB-Gewerkschaften organisiert.

Das sind viele.

Ja, der DGB ist schlagkräftig. Insgesamt ist die Zahl in den vergangenen Jahren stabil geblieben. Unser Ziel ist es, dass sich zukünftig noch mehr Menschen gewerkschaftlich organisieren.

Dem DGB gehören verschiedene Gewerkschaften an. Welche stehen für Sie im Fokus Ihrer Arbeit?

Die Zusammenarbeit ist mit allen acht DGB-Gewerkschaften eng und gut.

Sie wollen natürlich nicht mit Traditionen brechen. Neue Besen kehren aber gut, heißt es. Welche Schwerpunkte setzen Sie sich in Ihrer Arbeit?

Die Stärkung der Tarifbindung ist wichtig. Das Hotel- und Gaststättengewerbe und der Einzelhandel sind von Tarifflucht besonders stark betroffen. Auch viele kleine Betriebe sowohl in der Region als auch bundesweit sind häufig tarifungebunden.

Welche Punkte zählen noch für Sie?

Die Arbeitsmarktpolitik steht bei mir im Zentrum. Hier sind zukünftig große Umbrüche und Herausforderungen zu erwarten. So wandelt sich die Industrie- immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Arbeitsplatzabbau als Folge des Wandels spüren wir schon zum Beispiel in der Automobilzuliefererindustrie. Auch Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis sind betroffen. Traditionell sind Unternehmen im Dienstleistungsgewerbe leider nicht so stark tarifgebunden wie jene in der Industrie.

Welche Herausforderungen zeigt der Wandel Ihrer Ansicht nach denn auch noch?

Die Digitalisierung bietet Chancen wie mobiles Arbeiten, aber auch Risiken wie Entgrenzung von Arbeit. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Die müssen wir dringend angehen.

Wie wollen sich die Gewerkschaften positionieren?

Wichtig ist, dass Arbeitszeiten erfasst werden, um Überstunden sichtbar zu machen. Der DGB ist zwar für Flexibilität, aber im Sinne der Beschäftigten – wie etwa beim erkämpften Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. In der Vergangenheit ist Flexibilität meist auf Kosten der Arbeitnehmer gegangen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben.

Sind atypische Beschäftigung und Altersarmut ein Thema in der Region?

Ja, absolut. Rund 42 Prozent beträgt die Quote an atypischer Beschäftigung – das heißt Teilzeit, Minijobs oder Leiharbeit – an der Gesamtbeschäftigung in der Stadt Offenbach laut Angaben des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. In der atypischen Beschäftigung sind vor allem Frauen tätig. Viele bekommen nach der Schwangerschaft nur Minijobs angeboten. Es gibt kaum Übergänge von atypischer Beschäftigung in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Das ist ein gesellschaftlicher Skandal.

Sie sind die Chefin. Wie sieht Ihr Führungsstil aus?

Ich schätze es, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Der respektvolle Umgang ist wichtig. Ich will in meinen Positionen und Entscheidungen klar sein. Ich gestehe aber auch Fehler ein. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man konsequent sein muss. Und: Authentizität ist wichtig, um ernst genommen zu werden.

Wie sieht ihr Werdegang aus?

In Frankfurt habe ich Politikwissenschaft studiert. Danach habe ich mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld gearbeitet. Damals waren Transformation in der Arbeitswelt und der Umbau von Sozialstaatlichkeit Schwerpunkt meiner Arbeit. Empört hat mich schon damals, warum der Staat Gehälter aufstockt, die eigentlich die Unternehmen zahlen müssten.

Das stört Sie also?

Absolut. Wer in Vollzeit arbeitet, muss von seinem Gehalt leben können – gerade in einem reichen Land wie Deutschland. Die Wirtschaft wuchs in den letzten Jahren stetig, aber statt guter, das heißt tarifgebundener Arbeitsplätze, boomen Minijobs. Wenn Auftragsbücher voll sind, Gewinne wachsen, muss Geld in die Taschen der Arbeitnehmer fließen.

Wann sind Sie zu den Gewerkschaften gekommen?

Ich bin als Studentin eingetreten. Die spannendsten Veranstaltungen waren immer im Gewerkschaftshaus. Dann habe ich mit gewerkschaftlicher Bildungsarbeit ehrenamtlich begonnen – vor allem gegen Rechtsextremismus.

Am Samstag gibt es einen Protest in Kassel.

Ein breites Bündnis, darunter auch der DGB Nordhessen, lädt ab 11 Uhr am Hauptbahnhof zur Protestaktion „Kassel nimmt Platz“ ein. Dabei geht es gegen rechte Hetze, weil ein Nazi-Aufmarsch angekündigt ist. Kollegen aus der hiesigen Region werden dabei vor Ort sein. Kassel ist besonders sensibel wegen der NSU-Morde und dem Fall Lübcke.

Vor welchen Herausforderungen steht Offenbach?

Die Arbeitslosenquote ist ziemlich hoch. In der Stadt liegt sie bei circa acht Prozent. Da gibt es dringend Handlungsbedarf. Schließlich ist immer wieder vom Fachkräftemangel die Rede.

Warum ist die Quote denn so hoch?

Die Unternehmen haben nicht rasch genug umgesteuert und in Zukunftsbereiche investiert. Auch hier macht sich der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft bemerkbar.

Und wie sieht es im Main-Kinzig-Kreis aus?

Auch hier macht sich der Strukturwandel vor allem in Industriebetrieben seit Jahren bemerkbar.

Das Interview führte Marc Kuhn

Quelle: op-online.de