Streit um „nicht-veganes“ Kinderlied hat sich gelegt

Limburg - Einen Monat nach dem Wirbel um ein Kinderlied, das einer Veganerin in Limburg sauer aufgestoßen ist, hat sich die Aufregung darum wieder gelegt. "So schnell wie das Thema hochgekocht ist, ist es auch wieder verschwunden", sagte Stadtsprecher Johannes Laubach.

Die Frau hatte sich an dem Lied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" gestört. Das Stück gehörte zum Programm des Glockenspiels am Rathaus. Die Frau bat nach Angaben der Stadt darum, das Lied aus dem Programm zu nehmen. Die Kommune tat der Veganerin zumindest vorübergehend den Gefallen und wurde dafür heftig kritisiert. Einige forderten Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sogar zum Rücktritt auf. Die Stadt verstand die Aufregung nicht. In einigen Wochen soll das Kinderlied, in dem der Fuchs mit dem Schießgewehr gedroht wird, wieder gespielt werden. Mittlerweile seien drei neue Stücke ins Glockenspiel-Repertoire aufgenommen worden, berichtete Stadtsprecher Laubach. "Übrigens völlig unbeachtet von der Öffentlichkeit", fügte er hinzu. (dpa)

Tierische Gerichtsprozesse des Jahres 2016 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de