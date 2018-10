Ausstellung entführt Besucher ins kalte Hessen der Vergangenheit

Wiesbaden - Mit mehr als 100 Tiermodellen, Fossilien und Skeletten lässt das Museum Wiesbaden Hessen zur Eiszeit lebendig werden.

Auf rund 1000 Quadratmetern geht es um das Leben der Jäger und Sammler während der Kaltzeit vor 30.000 bis 20.000 Jahren, wie das Museum gestern zur Eröffnung sagte. Mammut und Höhlenlöwe seien noch vor rund 15.000 Jahren durch das Rhein-Main-Gebiet gestreift. Außerdem bevölkerten Wollnashörner, Riesenhirsche, Rentier- und Pferdeherden die Region. Das Konzept und die Tierrekonstruktionen der Schau sind von den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim entwickelt worden und gehen von dort aus auf Wanderschaft. Ergänzt werde die Schau mit Präparaten aus der naturhistorischen Sammlung, teilte das Museum mit.

Eiszeit-Menschen hätten an vielen Orten in Hessen Spuren hinterlassen: Sie jagten Wildpferde im Rhein-Main-Gebiet oder badeten in den heißen Quellen von Wiesbaden. Die Schau ist bis 21. April zu sehen. (dpa)

