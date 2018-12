Auto fährt Fußgängerin an: 34-Jährige schwer verletzt 

Lauterbach - Bei einem Verkehrsunfall im Vogelsbergkreis ist eine 34-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden.

Die Frau hatte am Montagmorgen in Lauterbach eine Straße in Richtung Innenstadt überquert, als sie ein 20-jähriger Autofahrer beim Abbiegen übersah und mit seinem Wagen erfasste. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand laut Polizei kein Sachschaden. (dpa)

Quelle: op-online.de

