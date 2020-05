Bremsen kaputt: Lkw droht auf Autobahn umzukippen - Polizei greift ein

Auf der A4 bei Bad Hersfeld und der A5 bei Alsfeld hat die Autobahnpolizei zwei Lkw-Fahrer wegen gravierender Ordnungswidrigkeiten aus dem Verkehr gezogen.

Bad Hersfeld - Gleich zweimal mussten die Beamten der Bad Hersfelder Autobahnpolizei in den vergangenen Tagen Lastwagen aus dem Verkehr ziehen.

Auf der A4 zwischen Friedewald und Bad Hersfeld fiel ihnen ein niederländischer Sattelzug auf, auf dem Exportfahrzeuge für Afrika mangelhaft gesichert waren. Auf der A5 bei Alsfeld stoppten sie einen portugiesischen Sattelzug mit gefährlicher Schräglage.

A4 bei Bad Hersfeld: Lkw hat Ladung nicht richtig gesichert - Polizei stoppt Fahrt

Der Fahrzeugtransporter aus den Niederlanden ging einer Streife am Mittwoch (13.05.2020) auf der A4 bei Bad Hersfeld ins Netz, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Mit Blick auf die zulässige Gesamthöhe (vier Meter) hatte man einem Transporter auf der Ladepritsche die Räder abmontiert, so die Beamten. Die Grenzwert sei dennoch überschritten worden.

„Auch die Ladungssicherung war unsachgemäß ausgeführt, das verwendete Gurtmaterial fast vollständig beschädigt und nicht mehr zu gebrauchen“, heißt es im Polizeibericht. Schon bei einem Ausweichmanöver auf der Autobahn hätten die insgesamt drei Fahrzeuge vom Sattelzug fallen können.

Die Beamten derBad Hersfelder Autobahnpolizei untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Umladung an, die fast drei Stunden gedauert habe. Gegen den Fahrer und den Transportunternehmer leiteten sie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

A5 bei Alsfeld: Sattelzug drohte umzukippen

Wenig später hätten besorgte Verkehrsteilnehmer per Notruf einen portugiesischen Sattelzug auf der A5 gemeldet, der drohte, umzukippen. Grund für den Schrägstand des Fahrzeugs sei ein technischer Defekt an der Luftfederung des Sattelanhängers gewesen.

Da ein Rad des Aufliegers wegen des Defekts während der Fahrt auf der A5 stark gewippt und dabei offenbar gegen die Aufbauten geschlagen habe, „hatte der Fahrer dieses Rad kurzerhand abmontiert und die Achse lose mit einem Spanngurt am Fahrzeugrahmen hochgebunden“, teilt die Polizei mit.

Dadurch habe der voll beladene Sattelzug, der auf der A5 unterwegs war, rechts auf zwei und links auf drei Rädern gestanden.

A5 bei Alsfeld: Beamte stellen weitere Fehlfunktionen am Fahrzeug fest

Wie sich weiterhin herausgestellt habe, sei auch die Bremse des Anhängers außer Funktion gewesen. „Die Warnleuchten am Fahrerplatz leuchteten in allen Farben auf, was den Fahrzeugführer offensichtlich nicht an einer Weiterfahrt gehindert hatte“ teilten die Beamten der der Bad Hersfelder Autobahnpolizei mit.

Ein Gutachter stufte den Anhänger als verkehrsunsicher ein, woraufhin die Autobahnpolizei die Entladung des Anhängers anordnete und die Weiterfahrt untersagte. Auch hier wurden wegen der begangenen Verkehrsverstöße Verfahren gegen den Fahrer und gegen das Transportunternehmen eingeleitet.

