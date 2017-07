Autofahrer prallt bei Unfall gegen Baum und stirbt

Gernsheim/Darmstadt - Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden.

Der Mann habe am Dienstagmorgen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Warum der Mann von der Straße abkam, war noch unklar. Der Unfall passierte gegen 6 Uhr auf der L3112 zwischen Alsbach-Hähnlein (Kreis Darmstadt-Dieburg) und Gernsheim. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Baum entwurzelt. (dpa/dr)

Tödlicher Unfall in Gernsheim: Fotos Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de