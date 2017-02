Autolaster verkeilt sich unter Eisenbahnbrücke

Reinheim - Gestern Abend Montag ereignet sich ein Verkehrsunfall in der Hahner Straße. Hierbei verkeilt sich ein spanischer Autotransporter unter der dortigen Eisenbahnbrücke.

Der 33-jährige spanische Fahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, hatte offenbar die Höhe seines Transporters samt Ladung unterschätzt und blieb mit einem geladenen Mercedes an der Brücke hängen. Dieser überschlug sich auf dem Transporter und beschädigte dadurch sechs weitere geladene Fahrzeuge der erheblich. Des Weiteren verkeilte sich Transporter unter der Brücke so sehr, dass die Feuerwehr zur Bergung und dem Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe hinzugezogen werden musste. Die Hahner Straße war für etwa drei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. An der Brücke selbst entstand bis auf eine beschädigte Warnbake kein Schaden. (kl)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa