Kleinlaster auf B45 von Fahrbahn abgekommen – lange Staus im Berufsverkehr

Hanau - Auf der B45 bei der Auffahrt zur A3 Richtung Köln ist es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Gegen 4 Uhr ist ein Kleinlaster aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf der Leitplanke seitlich zum Liegen gekommen. Der Verkehr musste auf der Standspur am Unfall vorbeigeleitet werden.

Staus im Berufsverkehr auf A3 und B45 – Kleinlaster verliert Diesel

Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, es kommt aber aufgrund von Reinigungsarbeiten sowohl auf der A3 als auch auf der B45 zu langen Staus. Der Kleinlaster hatte bei dem Unfall Diesel verloren, die linke Spur der B45 ist deshalb noch gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr auf etwa zwölf Kilometern.

Auf der A661 stockt der Verkehr zwischen Offenbacher Kreuz und Offenbach-Kaiserlei. Grund ist ein Unfall auf dem rechten Fahrstreifen. Der Verkehr stockt auf etwa sechs Kilometern.

Während es auf der B45 zu einem Unfall kam, brannten in der Nacht von Sonntag auf Montag inErlensee gleich neun Fahrzeuge auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers. Die Polizei schließt in diesem Fall eine Brandstiftung nicht aus.