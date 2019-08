Horrorunfall: Auto kracht gegen Baum - 20-Jährige stirbt

Bei einem schlimmen Unfall auf der B454 ist eine 20-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr Auto prallte gegen einen Baum.

Stadtallendorf - Eine 20-Jährige Autofahrerin ist im Kreis Marburg-Biedenkopf mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen.

Unfall auf B454: Frau starb an der Unfallstelle

Auf der Bundesstraße 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf war die junge Frau am späten Freitagabend aus ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern gekommen und von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos wurde durch umherfliegende Teile ihres Fahrzeugs leicht verletzt. (dpa)

