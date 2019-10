Auf dem Gelände des Krankenhauses in Bad Soden wird eine Frau angefahren. Der Unfallfahrer flieht. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.

Bad Soden - Auf dem Gelände des Krankenhauses in Bad Soden ist bei einem Verkehrsunfall eine 78-jährige Frau schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Donnerstag, 26.09.2019, wurde aber erst in der vergangenen Woche angezeigt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Er beging Fahrerflucht.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann die Seniorin aus Frankfurt versehentlich mit seinem Auto angefahren, als diese zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Gelände der Klinik in der Kronberger Straße wartete. Der Unfall ereignete sich im Bereich der unteren Ausfahrt des Parkhauses.

Unfall am Krankenhaus Bad Soden: Ersthelfer greifen ein

Nach dem Zusammenstoß am Krankenhaus in Bad Soden sei der Autofahrer ausgestiegen und habe der 78-Jährigen gesagt, er habe sie nicht gesehen, berichtete die Polizei. Anschließend stieg der Mann offenbar zurück in seinen Wagen und fuhr davon, ohne Angaben zu seinen Personalien gemacht zu haben. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die Seniorin, die schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Polizei sucht nach Unfall am Krankenhaus in Bad Soden Zeugen

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun nach dem Unfall am Krankenhaus in Bad Soden wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem Fahrer, den Ersthelfern sowie möglichen Zeugen. Der Verursacher soll etwa 50 Jahre alt sein. Er saß in einem dunkeln Pkw.

Wer Angaben zu dem Vorfall am Krankenhaus Bad Soden machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 45 bei den zuständigen Ermittlern zu melden

