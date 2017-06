Rettungskräfte suchen 18-Jährigen im Rhein

Biebesheim - Ein 18-jähriger Schwimmer ist am Montagabend im Rhein bei Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) untergegangen.

Er sei zusammen mit zwei anderen Jugendlichen nahe einer Sandbank ins Wasser gegangen und Richtung Flussmitte geschwommen, teilte die Hessische Bereitschaftspolizei am Dienstag mit. Als ein Binnenschiff vorbeigefahren sei, sei der 18-Jährige verschwunden. Zuvor hatte "HitRadio FFH" darüber berichtet. Eine Suche aus der Luft sowie mit Booten der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und der DLRG blieben am Abend zunächst ohne Erfolg. Auch Rettungstaucher konnten den Vermissten nicht finden. Die Suche wurde bei einsetzender Dunkelheit untergebrochen und sollte am Dienstag fortgesetzt werden. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa