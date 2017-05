Bahn investiert 530 Millionen Euro in Bahnhöfe

Frankfurt - Die Deutsche Bahn investiert bis 2021 rund 530 Millionen Euro in die Bahnhöfe in Hessen. Mit dem Geld sollen der Komfort, die Sauberkeit, die Informationen und die Barrierefreiheit besser werden, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Umsteigen soll zudem schneller möglich sein. Einzelheiten stellt das Unternehmen heute in Frankfurt vor. In den Investitionen ist auch der bis geplante umfangreiche Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs enthalten, der bis 2022 abgeschlossen sein soll. Wann der Umbau offiziell beginnt, sei aber weiter unklar. Die Frankfurter S-Bahn-Station Konstablerwache und der Regional-Bahnhof am Flughafen gehören auch zu den Bahnhöfen, die bis 2021 modernisiert werden sollen. Insgesamt gibt es 429 Personenbahnhöfe in Hessen. (dpa)

Quelle: op-online.de