Bahn will Milliarden in Schienennetz in der Region investieren

Frankfurt - Engpässe im stark belasteten Schienennetz des Rhein-Main-Gebiets und darüber hinaus will die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren mit Milliarden-Investitionen beheben. Für neue Gleise und Stationen sollen dem Unternehmen zufolge 13 Milliarden Euro ausgegeben werden.

Bund, Land und Kommunen sollen die Summe gemeinsam aufbringen. Einige Großprojekte stecken aber noch in der Planungs- und Genehmigungsphase. Kritik kommt deswegen vom Fahrgastverband Pro Bahn Hessen. Der Landesvorsitzende Thomas Kraft sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die Bauprojekte in Hessen sind dringend nötig. Sie laufen aber nur schleppend. Dabei ist es wichtig, dass die Kapazitätsengpässe schnell beseitigt werden. Einige Strecken sind völlig überlastet.“ Über Jahrzehnte sei die Substanz im Schienennetz nur erhalten und nicht weiterentwickelt worden, bemängelt Pro Bahn.

Lange Zeit habe ein strenges Spar-Diktat geherrscht. Für den schleppenden Verlauf von Planung und Bau macht Pro Bahn auch die Klage-Bereitschaft unter anderem von Bürgerinitiativen verantwortlich. Große Schienenbau-Projekte in Hessen will die Bahn in diesem Jahr auf der Planungsebene vorantreiben, unter anderem auf den Linien Frankfurt-Mannheim und Hanau-Würzburg/Fulda. (dpa)

Wo Autofahrer am längsten im Stau stehen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa