Bahnhof Eschborn-Mitte: Keine Chance mit Kinderwagen oder Rollator

Ärgernis: Der Bahnsteig am Eschborner Bahnhof ist nicht barrierefrei, eine Lösung nach Auskunft der Stadt zeitnah kaum in Sicht. Foto: Nietner

Der Bahnhof Eschborn Mitte ist eine Katastrophe für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, trotzdem passiert seit Jahren nichts.

Eschborn - Am Eschborner Bahnhof, Schwalbacher Straße, gibt's eine Besonderheit. Auf dem Mittelbahnsteig steht tatsächlich noch eine Metallic-Konstruktion mit Wähltasten und rosafarbenem Telefonhörer - ein öffentlicher Fernsprecher. Das ist eine Seltenheit im Zeitalter der Mobiltelefone, kann aber von den vielen Nachteilen dieses S-Bahn-Haltepunktes nicht ablenken: Der Bahnhof Eschborn-Mitte ist nicht barrierefrei, der Bahnsteig nur über Treppen erreichbar. Rollstuhlfahrer, Leute mit Rollatoren und Kinderwagen gucken in die Röhre. Sie kommen gar nicht oder nur mit äußerster Mühe an den Bahnsteig - ein Armutszeugnis in heutigen Zeiten.

Seit Januar wartet die Stadt auf einen Entwurf von der Deutschen Bahn (DB)

Eine Modernisierung ist nicht in Sicht, obwohl sie seit mindestens zehn Jahren in der Diskussion ist. Wechselweise hängt das Projekt bei der Bahn oder bei der Stadt oder bei beiden fest. Oft fehlt es hier wie da am Personal, das die Planungen stringent verfolgt. Wie ist der Stand der Dinge? Christian Scherer aus dem Büro von Bürgermeister Mathias Geiger erläutert auf Anfrage: "Im Januar war der Bürgermeister bei der DB, um über den Fortgang des Projekts ,Bahnhof-Mitte' zu sprechen. Die DB hat uns angeboten, dass sie den Umbau federführend koordinieren würde. Wir warten nun seit Januar auf den Entwurf einer Planungsvereinbarung, den uns die DB zusenden wollte."

Scherer berichtet, er habe gerade am Freitag mit dem zuständigen Ansprechpartner im DB-Regionalbereich-Mitte gesprochen. Dessen Abteilung habe 2019 "unglaublich viel zu tun" gehabt und "kämpfe nun mit dem Land Hessen um Investitionsmittel für 2020", habe er sich sagen lassen. Scherer weiter: "Einen konkreten Zeitpunkt, wann wir die Planungsvereinbarung erhalten, wollte er nicht nennen."ask

