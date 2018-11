Bahnunfall in Frankfurt: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Frankfurt/Offenbach - Bei einem Bahnunfall in Frankfurt sind am Dienstagnachmittag eine Person getötet und zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei in Frankfurt mitteilte, sind sie in der Frankfurter S-Bahn Station Ostendstraße von einem Zug erfasst worden. Einzelheiten zu den Verletzten waren zunächst unbekannt. "Auch wie es zu diesem Bahnunfall kam, ist noch unklar", sagte er. Die Frankfurter Feuerwehr teilte mit, dass die Einsatzkräfte zwei Personen befreit und ins Klinikum gebracht hatten. Eine weitere Person verstarb noch an der Unfallstelle. Auch der Lokführer sowie zwei weitere Fahrgäste am Bahnsteig wurden medizinisch betreut.

Die Strecke war deshalb für einige Zeit gesperrt und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (dpa/jo)

Es wurden insgesamt 3 Personen von der Bahn erfasst. Zwei Personen wurden von der Feuerwehr befreit und in Frankfurter Kliniken verbracht. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Neben dem Lokführer mussten noch zwei Personen am Bahnsteig medizinisch betreut werden. — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 13. November 2018

