Bauarbeiten am Hauptbahnhof in letzter Runde

Bahnsteige 10 und 11 werden am 8. Dezember freigegeben

Frankfurt - Seit fünf Jahren werden die Bahnsteige im Frankfurter Hauptbahnhof modernisiert – jetzt gehen die Arbeiten in die letzte Runde. Die Bahnsteige 10 und 11 werden am 8. Dezember freigegeben, wie die Deutsche Bahn am Freitag berichtete.