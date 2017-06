Ärger über Baulärm: Senior schießt mit Waffe um sich

Flörsheim - Weil er sich von den Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück gestört fühlt, packt ein Senior in Flörsheim am Wochenende die Pistole aus.

In der Parkstraße im Flörsheimer Stadtteil Bad Weilbach laufen am Samstagmittag Bauarbeiten. Ein Senior, der auf dem Nachbargrundstück wohnt, fühlt sich wohl laut Polizei durch den Lärm gestört. Anstatt allerdings ein klärendes Gespräch zu führen, holt er eine Schreckschusspistole aus dem Haus. Damit schießt er zwei Mal in die Luft, um die Handwerker zur Ruhe aufzufordern. Die Konsequenz: Der Mann löst durch die Tat einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten stellen schließlich sowohl die Schreckschusswaffe als auch eine weitere Gaspistole und die Waffenbesitzkarte sicher. Außerdem kommt ein Ermittlungsverfahren auf den Flörsheimer zu. (jo)

