Baumaschine blockiert S-Bahn-Tunnel

Frankfurt - Die Panne einer Baumaschine im Frankfurter S-Bahn-Tunnel hat am Mittwochmorgen zu Behinderungen geführt. Die Linien 1, 2, 5 und 6 konnten für rund zwei Stunden nicht durch den Tunnel fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Die Bahnen der Linie 6 fuhren vorübergehend den Hauptbahnhof überirdisch an, die S2 endete frühzeitig in Offenbach-Ost beziehungsweise Griesheim. Die Linien 3, 4, 8 und 9 konnten den Tunnel auf dem freien Gleis durchfahren. Die Maschine war am frühen Morgen zwischen den Stationen Taunusanlage und Hauptwache liegengeblieben. Sie konnte noch vor dem Einsetzen des starken Berufsverkehrs aus dem Tunnel geschleppt werden.

Gegen 6.45 Uhr war die Strecke unter der Frankfurter Innenstadt wieder für alle S-Bahnen frei. Allerdings fielen auf den Linien 1, 2, 5 und 6 die sogenannten Taktverstärker - Bahnen, die morgens in Stoßzeiten zusätzlich eingesetzt werden - aus. (dpa)

