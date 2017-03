Radler nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

Baunatal - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Baunatal (Landkreis Kassel) hat sich ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Der 76-jährige Mann überquerte eine Straße und übersah dabei womöglich das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er stieß am Dienstagnachmittag mit dem Auto zusammen und zog sich lebensgefährliche Verletzungen an der Brust zu. Er wurde in ein Krankenhaus in Kassel eingeliefert. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa