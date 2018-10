RMV baut Angebot aus

Frankfurt - Die Symptomliste des Regionalverkehrs klingt wie kurz vorm Infarkt-Tod: verstopfte Bahnen, verstopfte Busse, oft geht gar nichts mehr. Drohende Dieselfahrverbote tragen nicht zur besseren Prognose bei.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) legt nun den Defibrillator an und will mit neuem Fahrplan ab 9. Dezember die Lage deutlich entspannen.

Wer zur Rushhour in Frankfurt eine Bahn erwischen will, braucht besondere Fähigkeiten: Durchquetschen am Steig, Stehvermögen im Waggon, Geduld, wenn die Durchsagen-Dame Verspätungen nuschelt, die über das Stimmengewirr kaum zu verstehen sind. Etwa 2,5 Millionen Fahrgäste transportiert der RMV aktuell am Tag in der Boom-Region Rhein-Main. Und: Es werden nicht weniger. Die Grenzen des Angebots sind erreicht. Das gibt auch RMV-Chef Knut Ringat gestern bei der Vorstellung des neuen Fahrplans zu, der am 9. Dezember in Kraft treten und einige der Probleme angehen soll. Das Wichtigste im Überblick.

J 14 zusätzliche S-Bahnen

Bis 2020 sollen modernisierte Züge auf besonders belasteten Strecken schrittweise eingeführt werden und für mehr Pünktlichkeit sorgen.

J 15-Minuten-Takt

Auf Abschnitten der S 1, S 5 und S 6 sowie der kompletten Linie S 2 wird der 15-Minuten-Takt bis 20 Uhr ausgeweitet. Zwischen Ober-Roden und Wiesbaden fährt nun auch um 3:58 Uhr eine Bahn – gut für Nachtschwärmer.

J Flughafen besser erreichbar

Die S 8 pendelt ab Dezember unter der Woche nachts im Halbstundentakt zwischen Airport und Konstablerwache, am Wochenende zwischen Flughafen und Offenbach Ost, auch die Buslinie X 19 von Obertshausen zum Flughafen startet früher.

J Regionalzug-Verbindungen

Mehr und schnellere Züge sollen die Verbindungen aus dem Rheingau nach Frankfurt oder von Mainz über Höchst nach Frankfurt verbessern. Mehr Fahrten soll es auch zwischen Wiesbaden und Darmstadt sowie zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg geben.

J E-Busse in der Region

Bisher plant der RMV nach eigenen Angaben keine Investitionen ins E-Bus-Segment. Das sei bisher noch zu teuer, sagt Ringat.

J Ticketpreise

Ab Januar müssen Fahrgäste mehr zahlen, die Preise steigen um maximal 1,5 Prozent. Zu den Forderungen, angesichts der drohenden Dieselfahrverbote ein 365-Euro-Jahresticket für alle einzuführen, sagte Ringat: „Da bräuchte ich 200 Millionen Euro Zuschuss.“ Ohnehin seien dank Diesel-Dilemma dringend mehr Zuschüsse und Investitionen nötig, etwa in Schienen und bessere Technik, sagte der RMV-Chef. Dies habe vor allem die Bundespolitik jahrzehntelang versäumt. J dpa/eml

