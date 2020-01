Bedingungen für Sparer verschärft

Dietzenbach – Mit einem für Geldanleger interessanten, weil recht aktuellen Thema, bot die Sparkasse Langen-Seligenstadt in Kooperation mit der DekaBank eine Informationsveranstaltung an, die den Nerv vieler Geschäftskunden des Geldinstitutes traf. VON LEO F. POSTL

„Wir haben diese Veranstaltung nur auf unserer eigenen Plattform publiziert und waren innerhalb kürzester Zeit völlig ausgebucht“, zeigte sich selbst Hagen Wenzel, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Langen-Seligenstadt überrascht. So war das zentral gelegene Capitol in Dietzenbach denn auch mit über 300 Besuchern fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Rahmenbedingungen für Sparerinnen und Sparer haben sich weiter verschärft. Für die Sparkasse Langen-Seligenstadt ein Grund, offensiv dieses Thema mit ihren Kunden zu diskutieren. Mit Holger Bahr, Leiter der Volkswirtschaft der DekaBank, konnte man einen profunden Kenner der Kapitalmärkte verpflichten, der den Teilnehmern seine Einschätzung zur aktuellen und künftigen Situation der Kapitalmärkte gab.

Wie kam es überhaupt zur Situation, dass es keine Zinsen mehr gibt – und wann wird es endlich wieder Zinsen für das „sauer“ verdiente Geld geben, waren die zentralen Fragen.

„Das haben wir vor allem der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu verdanken, die nicht das Sparen, sondern die Investitionen fördern will“, erklärte Bahr. So schlecht wie dies die Sparer sehen, so positiv ist diese Geldpolitik für jene, die Kredite für Investitionen benötigen – und hier stehen meist andere Beträge zu Buche, so der Volkswirt. „Aber trotz dieser strengen Geldpolitik, gibt es Chancen auf Zinsen, wenn man die Gewinne an den Aktienmärkten so bezeichnen will“, betonte Bahr. Selbst eine ganze Nation habe mit einem „Nationalfonds“, dessen Portfolio zu 70 Prozent aus Aktien besteht, auf dieses Instrument gesetzt, verwies Bahr auf Norwegen.

Mit einem Vergleich verschiedener Anlagemöglichkeiten, vom traditionellen Sparbuch, über Immobilien und Edelmetalle bis hin zu Aktien, zeigte Bahr deutlich auf, was im Laufe von einigen Jahren daraus werden kann. Hier preschten die Aktienanleihen, wenngleich mit Schwankungen behaftet, eindeutig davon. „Wenn Sie Zeit und Geduld haben, gibt es keine Alternative zu dieser Form der Geldanlage – allerdings sollten sie auf ein breit gestreutes Portfolio achten“, riet der Volkswirt.

Der Brexit sei für die Briten ein Fehler, den sie bald zu spüren bekämen und genauso ein Fehler wäre es gewesen, den Deal mit Griechenland platzen zu lassen, so Bahr. „Der Dollar der Wirtschaftsmacht Vereinigte Staaten wird auch weiterhin die Leitwährung bleiben, an der sich alle anderen orientieren“, betonte der Finanzexperte mit Blick auf die aufstrebende Wirtschaftsnation China. Und wann wird es wieder Zinsen geben? „Nach meiner Ansicht nicht vor Mitte dieses Jahrzehnts, eher erst wieder zum Ende hin“, so Bahr deutlich.

Sabine Gleiß, Vertriebsbetreuung der DekaBank, präsentierte dann ein bereits bewährtes Erfolgsmodell des sicheren Sparens mit auch sicheren Gewinnerwartungen. „Wir halten nichts von Spekulativaktionen, sondern setzen auf unser bewährtes Model“, präsentierte sie die Formel 50+24+1. Dies bedeutet: 50 Prozent des geplanten Anlagebetrages wird sofort in einen Aktienfonds angelegt, der restliche Betrag in 24 monatlich gleichbleibenden Raten. „Mit diesen monatlichen Raten können sie die Aktienschwankungen ausgleichen“, erklärte sie dazu. Besonders geschätzt haben die Teilnehmer die interaktiven Online-Aktionen, bei denen sie auf ihren Endgeräten (meist Handys) ihre Votings zu aktuell gestellten Fragen abgeben konnten – das Ergebnis wurde dann live präsentiert.

In diesem Zusammenhang verwies Sparkassen-Vorstand Hagen Wenzel auf das neue Angebot der Sparkasse Langen-Seligenstadt – das digitale Beratungscenter. Per Videoschaltung sind dabei die Kunden mit einem Service-Berater in der Zentrale in Langen verbunden und können sich entsprechende Angebote unterbreiten lassen, aber auch Fragen stellen. Dies wurde im Foyer des Capitols auch so offeriert.

„Und wann sollten sie mit dem Sparen, also der Geldanlage beginnen?“, fragte Holger Wenzel zum Abschluss in die Runde. Die Antwort gab er gleich selbst: „Am besten gestern!“

Quelle: op-online.de