Begegnung mit den Game-Idolen

Frankfurt - Beim „Final Fantasy XIV Fan Festival“ trafen sich über 3 500 Anhänger des japanischen Online-Rollenspiels in der Frankfurter Festhalle, tobten, stolzierten und diskutierten zwischen engen Budenreihen. Gezockt wurde natürlich auch. Von Eva-Maria Lill

Hier hat jeder zwei Namen. Franziska zum Beispiel. Und Akuma. Wo du herkommst, interessiert nicht. Höchstens, auf welchem Server du zockst. „Final Fantasy XIV: A Realm Reborn“ heißt das beliebte Online-Computerspiel der japanischen Entwicklerschmiede Square Enix. Gamer aus aller Welt tummeln sich seit 2013 in der Fantasywelt Eorzea, in der Nomaden Elfenohren und Jäger Katzenschwänze tragen. Mittlerweile sind das über sechs Millionen „Krieger des Lichts“. Etwa 3 500 fanden am Wochenende den Weg in die Frankfurter Festhalle zum „Fan Festival 2017“. Nach Las Vegas und Tokio die dritte Haltestelle der Veranstaltung – einzige in Europa. Entsprechend wirr das Stimmengetummel – englisch, deutsch, kroatisch, japanisch.

Vor dem Cateringstand umarmt sich eine Gruppe bärtiger Männer. „Schön, euch endlich zu sehen“, raunt einer von ihnen. Viele der Besucher kennen sich bereits seit Jahren – aber nur unter ihrem Charakternamen und ihrer Spielfigur. Das macht unter anderem den Reiz einer solchen Veranstaltung aus, verrät Square Enix Sprecher André Hecker. „Selbst Hochzeiten gab es schon auf Fan-Festivals“.

Figuren, Mini-Plüsch-Kakteen, Sammelkarten: Merchandise darf auf so einem Nerd-Treffen nicht fehlen. Drumherum haben sich die Organisatoren einiges ausgedacht. Da gibt‘s etwa Rodeo-Reiten. Statt eines Bullen bezwingen die Besucher aber ein drachenähnliches Riesenvieh namens Behemoth.

Abends begeistern Konzerte mit Spiel-Soundtrack und tagsüber diverse Online-Turniere. Mitten in der Festhalle reiht sich eine High-End-PC-Armee, Finger klicken schneller als das Auge schauen kann, Rücken krumm gebeugt, die Nase fast an den Bildschirm gepresst. Einsam und faul sieht anders aus.

Die Fans johlen wie bei einem Rockkonzert, als ihre Idole auf die Bühne treten. Chefentwickler Naoki Yoshida zum Beispiel, der sich extra in ein feuerwehrrotes Samurai-Outfit geworfen hat, um eine Neuerung des Spiels vorzustellen. Oder der „Final Fantasy“-Komponist Nobuo Uematsu, in Japan längst eine Legende. Ein Typ mit dem Charme eines spitzbübischen Papas, der fleißig Autogramme kritzelt und Hände schüttelt. Auch einen Cosplay-Wettbewerb hat Square Enix organisiert. Fans präsentieren ihre selbst gemachten Kostüme unter anderem vor dem Firmenchef Yosuke Matsuda – was für eine Ehre. Dem ein oder anderen Teilnehmer bleibt vor Nervosität da glatt die Stimme weg. Ist aber unbegründet – die Japaner zeigen sich ausgesprochen angetan von der Bastelkunst. Und die Fans von der Zugänglichkeit ihrer Idole.

