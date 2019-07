Mädchen (16) stirbt nach Fahrradunfall im Krankenhaus

Eine 16 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Sie wird mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen - und verstirbt dort.

Update, 6. Juli: Schreckliche Nachrichten aus Bensheim: Wie die Klinik mitteilte, ist die Jugendliche leider in den frühen Morgenstunden ihren Verletzungen erlegen. Die 16-Jährige krachte Ende Juni auf dem Berliner Ring/Dammstraße mit einem Auto zusammen. Dabei wurde die 16-jährge Radfahrerin schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Erstmeldung vom 28. Juni: Bensheim - Eine 16-jährige Radfahrerin aus Bensheim ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (28. Juni) mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, da ihre Verletzungen lebensbedrohlich sind. Zeugenaussagen zufolge radelte die Jugendliche gegen 8.45 Uhr auf dem geteerten Fahrrad- und Fußgängerweg, parallel zum Winkelbach.

Fahrradfahrerin stößt mit Auto zusammen und wird lebensgefährlich verletzt

Um die Fahrt in die Dammstraße fortsetzen zu können, querte die Jugendliche den Berliner Ring. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 38 Jahre alten Frau aus Zwingenberg, die mit ihrem Wagen auf dem Berliner Ring in Richtung Badesee unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige und zog sich dabei die lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Die geschockte Autofahrerin wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gefahren.

Für die Unfallaufnahme und Rekonstruktion ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Gutachter an. Darüber hinaus wurden das Auto und Fahrrad für die Ermittlungen sichergestellt. Im Bereich der Unfallstelle bildeten sich in beiden Richtungen schnell Rückstaus. Die Strecke konnte bis 11 Uhr nur einseitig passiert werden.

red

