Nach Kontaktanzeige: Frau um hohe Summe betrogen - Polizei veröffentlicht Phantombild

Betrug in Nordhessen: Nach Kontaktanzeige - Frau um hohe Summe betrogen

Betrug in Nordhessen: Nachdem eine Frau aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg eine Kontaktanzeige geschaltet hat, wird sie um eine fünfstellige Summe betrogen worden.

Betrug im Kreis Hersfeld-Rotenburg in Nordhessen

in Frau hatte Kontaktanzeige in Zeitung gestellt

Mann ergaunert fünfstellige Summe

Bad-Hersfeld - Um eine fünfstellige Summe betrogen worden ist eine 79-Jährige aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg (Nordhessen). Im November 2019 lernte die 79-Jährige den Mann laut Polizei über eine Bekanntschafts-Annonce kennen.

Mit einem einmaligen Besuch und vielen Telefonaten habe er sich dann innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen der Geschädigten erschlichen und sie dazu gebracht, ihm als selbstständigen Handelsvertreter das Geld für ein Geschäft zu leihen.

Betrug nach Kontaktanzeige in Nordhessen: Nach Geldübergabe verschwunden

Nachdem die Frau das Geld übergeben hatte, verschwand der Mann damit und brach jeglichen Kontakt ab. Er benutzte ihre gegenüber den Namen Jan Weiser. Die Polizei Kassel (Nordhessen) hofft nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Nordhessen: Betrug nach Kontaktanzeige - Beschreibung des Täters

Der Betrüger wird wie folgt beschrieben:

schwarze, leicht gekräuselte Haare

Er trug ein kleines Bärtchen am Kinn

Bekleidet war er mit einer Jeans, einem weißen Hemd, einem Seidenschal der Marke „Joop“, einem karierten Blazer und auffälligen Mokassins.

Um den Hals trug er eine auffällige Kette mit Kreuz.

Angeblich war er mit einem Kombi unterwegs. Weiteres ist nicht bekannt.

Die Polizei hat jedoch noch ein Phantombild veröffentlicht:

+ Die Polizei Osthessen veröffentlichte dieses Phantombild. Wer kann Hinweise geben? © Polizei Osthessen

Hinweise an die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621/932-0, die Polizei in Rotenburg unter 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(red/nm)

Betrug in Nordhessen

Zuletzt gab es einen Betrug in Kassel (Nordhessen), bei dem vier Männer im großen Stil mit betrügerischen Handyverträgen bei Telekom und O2 mehrere 100.000 Euro ergaunert haben sollen. Die Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen.

In der Corona-Krise gibt es vermehrt Betrüger, die die aktuelle Lage ausnutzen, um Geld zu erbeuten. So warnt die Polizei in Kassel (Nordhessen) vor Betrügern, die sich beispielsweise im Schutzanzug als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgeben. Die Bandbreite von Betrugsdelikten im Zusammenhang mit dem Coronavirus umfasse außerdem Haustürbesuche, Betrugsanrufe, Phishingmails sowie zahlreiche Fake-Angebote im Internet.