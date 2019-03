Betrunkener rastet aus: Sanitäter flüchten sich in Rettungswagen

Friedberg - Ein betrunkener Mann rastet komplett aus und greift ohne ersichtlichen Grund Rettungssanitäter und Polizisten an.

Ein betrunkener Mann hat in Friedberg einen Rettungssanitäter und zwei Polizisten leicht verletzt. Zudem habe er den Rettungswagen beschädigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Seine Freundin hatte am Dienstagabend den Notruf alarmiert, weil der Mann mehrfach gestürzt war und sie sich Sorgen machte.

Der Mann lehnte jedoch Hilfe ab und griff die Sanitäter sofort an, einen von ihnen schlug er. Die Männer retteten sich zurück in ihren Wagen, der randalierende Mann beschädigte daraufhin beide Außenspiegel des Fahrzeugs.

Polizeibeamte, die zufällig in der Nähe gewesen waren, griff der 27-Jährige ebenfalls an und verletzte sie. Er wurde zur Ausnüchterung mit zur Polizeiwache genommen. (dpa)

Quelle: op-online.de