Frankfurt - „Zwischen Skyline und Taunus – bezahlbarer Wohnraum in einem eigenständigen gut erschlossenen Stadtteil“ – Mit diesen Worten wirbt das Frankfurter Stadtplanungsamt schon mal für den neuen Stadtteil im Nordwesten. Von Christoph Zöllner

Auch wenn bis zu einer Verwirklichung noch mindestens zehn Jahre vergehen könnten.

Vorläufig dürfen auf der Internetseite die Worte „Vorbereitende Untersuchungen“ nicht fehlen, um einerseits die Vorläufigkeit des Projekts zu betonen. Andererseits werden die Planer beim Thema sozialer Wohnungsbau schon mal konkret: „Die Quote der geförderten Wohnungen wird bei mindestens 30 Prozent liegen.“ Auch Bauherrngruppen und Genossenschaften sollen berücksichtigt werden, „sodass ein Angebot vielfältiger Wohnformen entsteht“. Ziel sei es, dass auch nachfolgende Generationen in Frankfurt bleiben und hierher ziehen können.

Dass eine Autobahn das Projekt durchschneidet, ficht die Planer nicht an: „Der Trennwirkung und Lärmbelastung durch die A 5 ist mit geeigneten planerischen Mitteln zu begegnen.“ Im Gespräch sind Lärmschutzlandschaften – also eher begrünte Erdwälle als Wände – und Grünbrücken, aber auch Teileinhausungen der Autobahn. Parks, Plätze, Schulen, Kindertagesstätten, Läden, Sport- und Freizeiteinrichtungen sollen das Areal für die Bewohner lebenswert gestalten.

Der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wollen die Planer Vorrang vor dem Individualverkehr einräumen. So böten die vorhandene S-Bahnstrecke nach Friedrichsdorf (S5) und die Möglichkeit, die bestehende U-Bahn über die Haltestelle Praunheim/Heerstraße (U6) in die neuen Stadtquartiere zu verlängern, eine gute Grundlage. Aber auch eine Anbindung an die geplante Regionaltangente West, die zwischen Bad Homburg und Dreieich verlaufen und damit die Frankfurter Innenstadt entlasten soll, ist angedacht.

Um Bodenspekulation zu verhindern, haben die Stadtverordneten „vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“ auf den Weg gebracht. Damit sollen die Grundstückspreise auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Das Prinzip einer solchen Entwicklungsmaßnahme: Die Stadt erwirbt Flächen zu einem günstigen Preis, entwickelte diese zur Baureife und veräußert sie zu einem höheren Verkehrswert. Mit dem Gewinn könnte bezahlbarer Wohnraum finanziert werden. Doch Vorsicht: Wenn die Stadt schon mal damit droht, dass notfalls auch Enteignungen möglich seien, erwirbt sie sich bei den ohnehin vergrätzten Landwirten keine Sympathien. Andererseits verweist die Stadt auf das Baugebiet Riedberg, das ohne eine einzige Enteignung entwickelt wurde.

Quelle: op-online.de