Beziehungsstreit eskaliert: Mann attackiert seine Ex-Frau

Eschborn - In Eschborn ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Der Ex-Mann einer 70-Jährigen sucht sie in ihrem Geschäft auf, attackiert sie und droht ihr sogar damit, sie umzubringen.

Es ist etwa 16.45 Uhr am Freitag als der 69-jährige Ex-Mann der Frau sie in ihrem Geschäft in der Berliner Straße aufsucht. Sofort attackiert der Mann laut Polizei dir Frau und droht ihr sogar damit, sie umzubringen. Die 70-Jährige kann den Angriff allerdings abwehren und flüchtet unverletzt aus dem Geschäft in eine benachbarte Apotheke. Wie die Polizei weiter berichtet, flüchtet daraufhin auch ihr Ex-Mann vom Tatort, die Beamten können ihn aber kurz darauf an seiner Wohnadresse festnehmen. Er wird einem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (jo)

