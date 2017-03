Radfahrer bedroht Hundehalter mehrfach mit Pistole

Bischofsheim - Ein Hundehalter ist beim Gassigang in Bischofsheim von einem Radfahrer mehrfach mit einem Revolver bedroht worden.

Der bislang unbekannte Mann habe gedroht, das Tier zu töten, berichtete die Polizei in Darmstadt am Mittwoch. Bei dem ersten Vorfall am Mittwoch vergangener Woche hatte er zudem auf den Hund gezielt. Drei Tage später trafen sich Radler und Hundehalter erneut auf dem Fußweg. Wieder sprach der bislang unbekannte Radfahrer den Hundehalter an und drohte mit der Waffe. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa