Bislang 16 Laserpointer-Attacken auf Piloten

Zahlen zu Blend-Angriffen veröffentlicht

Frankfurt - In den ersten elf Monaten dieses Jahres hat das Luftfahrbundesamt bislang 16 Laser-Attacken auf Piloten in Frankfurt registriert.

Insgesamt meldeten deutsche Luftfahrtunternehmen im selben Zeitraum 202 Blend-Angriffe auf Flugzeuge oder Hubschrauber. 129 davon ereigneten sich in Deutschland, wie das Bundesamt in Braunschweig auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In 28 dieser Fälle waren Hubschrauber betroffen. Seit sieben Jahren besteht für deutsche Luftfahrtunternehmen bei Laser-Attacken eine Meldepflicht.

Laserpointer: Darum ist das Licht so gefährlich Am häufigsten wurden nach Behördenangaben Piloten neben dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt in Berlin, Düsseldorf sowie Köln-Bonn geblendet. Wenn ein Laserstrahl ein Cockpit trifft, können die Piloten sekundenlang ihre Geräte nicht ablesen. "Das ist kein Spaß, dabei werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt", sagte Eckhard König von der Vereinigung Cockpit. (dpa)

