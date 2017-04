Blitzmarathon am 19. April: Polizei nimmt Raser ins Visier

Wiesbaden - Autofahrer aufgepasst! Am 19. April nimmt die Polizei verstärkt Raser ins Visier. Die Infos zum europaweiten Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“:

Am Mittwoch, 19. April, geraten zwischen 6 Uhr und 22 Uhr Raser verstärkt ins Visier der Geschwindigkeitsmesser. Wie die Polizei berichtet, kommen in Hessen an 324 Messstellen 757 Polizisten und Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen zum Einsatz. Alle Blitzstellen werden vorher (auf op-online.de) bekannt gegeben. Mit einer breit aufgestellten Medienkampagne sollen Verkehrsteilnehmern durch den Blitzmarathon die Gefahren von zu schneller und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Bewusstsein gerufen werden.

Beim Blitzmarathon im vergangen Jahr hatte die Polizei weniger Raser ertappt als sonst üblich. Insgesamt waren jedoch rund 15.000 Fahrzeuge in Hessen zu schnell unterwegs. In Offenbach kam es zudem zu unschönen Szenen. Zwei Mitarbeiter der Stadt wurden zum Ende einer Geschwindigkeitskontrolle von vier jungen Männern in der Bieberer Straße angegriffen.

Die Polizei registrierte übrigens 2016 insgesamt 141.133 Verkehrsunfälle auf Hessens Straßen. Bei 21.350 Unfällen verunglückten 28.342 Personen. Hiervon erlitten 23.322 leichte Verletzungen, 4789 Personen trugen schwere Verletzungen davon und 231 Menschen starben im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. Der Gesamtanteil der Verkehrsunfälle mit der Hauptunfallursache Geschwindigkeit liegt bei etwa 7 Prozent. Betrachtet man die Unfälle in Hinblick auf die Schwere der Folgen, nimmt die Hauptunfallursache Geschwindigkeit deutlich zu: Bei gut einem Viertel der Schwerverletzten hat nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit zur Unfallentstehung beigetragen, bei Getöteten war dies bei mehr als einem Drittel der Fall. (dr)

