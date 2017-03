Jugendliche tragen Streit mit Messer aus

Marburg - Nach einem Messerangriff auf einen 17-Jährigen am Marburger Bahnhof hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt.

Auf die Spur der 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen sei man auch dank Zeugenaussagen gekommen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Das Opfer war am Montagabend durch ein Messer und einen Faustschlag verletzt worden. Die Verdächtigen hätten sich schließlich selbst bei der Polizei gemeldet, berichteten die Beamten weiter. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar. Offenbar waren die Jugendlichen vor der Attacke miteinander in Streit geraten. (dpa)

