BMW gibt in Hessen richtig Gas

Frankfurt - BMW fährt in der Erfolgsspur, sowohl der Niederlassungsverbund Mitte wie auch die Dependancen in Offenbach und Dreieich. Von Marc Kuhn

„Wir sind die Nummer eins im Premiumbereich“, sagte Uwe Holzer, der Leiter des Verbunds, zu dem die Niederlassungen in Frankfurt, Darmstadt, Kassel, Offenbach und Dreieich gehören. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf mehr als 640 Millionen Euro gegenüber 2015 gesteigert worden. Insgesamt sind fast 22.750 Fahrzeuge verkauft worden, ein Plus von 7,1 Prozent. Über 10.950 neue Autos sind ausgeliefert worden. Ein Steigerung um 0,8 Prozent. Der Absatz von gebrauchten Fahrzeugen erhöhte sich mehr als 15 Prozent auf über 11.280 Autos. Bei den Motorrädern gab es einen Rückgang von mehr als elf Prozent auf 516 verkaufte Einheiten. Über 1530 Minis verkaufte der Verbund 2016, 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den E-Autos ist eine Steigerung um 3,6 Prozent auf 86 Fahrzeuge registriert worden.

Über vier Millionen Euro habe der Verbund in seine Niederlassungen investiert, erklärte Holzer. Etwa 287.000 Euro seien für die Dependance in Offenbach ausgegeben worden, rund 802.000 Euro für die Niederlassung in Dreieich. Von einer weiter positiven Entwicklung in Offenbach berichtete Gesamtverkaufsleiter Carsten Bödecker. Im vergangenen Jahr sind dort etwa 740 Neuwagen verkauft worden. Bödecker sprach von treuen Stammkunden in Offenbach. Der Umsatz lag über 29,7 Millionen Euro. Nach Dreieich ist die Großkundenabteilung von BMW umgezogen, so Standortleiter Torsten Thum. 8473 gebrauchte und 992 neue Autos sind dort verkauft worden. Eine Steigerung um 13 beziehungsweise 1,2 Prozent. Die Erlöse stiegen um über zehn Prozent auf mehr als 199,3 Millionen Euro.

Zeig mir dein Auto und ich sag dir wer du bist Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa