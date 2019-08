Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Dillenburg - alle Infos

Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Dillenburg - Evakuierung läuft

Vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im mittelhessischen Dillenburg haben die Einsatzkräfte mit der Evakuierung begonnen.

Dillenburg - Im Evakuierungsradius von 500 Meter müssen etwa 500 Bewohner am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Dillenburg sagte. Für die betroffenen Bewohner ist eine Unterkunft in einer Sporthalle eingerichtet. Wann genau die Entschärfungsarbeiten beginnen, sei noch nicht abzusehen, hieß es.

Bombe in Dillenburg: B277 gesperrt

Nach Angaben der Stadt werden wegen der Entschärfung zudem der Bahnverkehr unterbrochen und die Bundesstraße 277 gesperrt. Weil es sich bei dem 250 Kilogramm schweren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg um eine Brandbombe handelt, hat die Feuerwehr einen Vorrat von mehr als 36.000 Litern Löschwasser angelegt. Die Evakuierung hatte um 8 Uhr begonnen und sollte bis 10 Uhr abgeschlossen sein.

Die Feuerwehr Dillenburg informiert per Liveticker zur Entschärfung

Weltkriegsbombe im Stadtteil Niederscheld gefunden

Die Fliegerbombe war am Mittwoch bei Sanierungsarbeiten im Stadtteil Niederscheld gefunden worden. Erst vor wenigen Wochen war in der Stadt ein ähnlich großer Blindgänger entschärft worden. "Zwar sind diesmal erheblich weniger Anwohner betroffen als bei der Entschärfung Ende Juni, dennoch ist der Aufwand für alle beteiligten Behörden wieder sehr groß", hatte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag gesagt.

dpa

