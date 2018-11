Bombe auf Motorhaube: Opfer berichtet von Drohungen

Sprengsatz explodiert an Auto

Wiesbaden - Wegen verschmähter Liebe soll ein 57-Jähriger zum Bombenleger geworden sein. Das Opfer ist der Mann seiner Ex-Affäre. Der Anschlag kam laut Zeuge nicht ohne Vorwarnungen.

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Bombenleger in Wiesbaden hat das Opfer von Drohungen gegen ihn und seine Frau berichtet. Der 47-Jährige sagte als Zeuge am Donnerstag vor dem Landgericht, dass es vor der Tat anonyme Zettel, Droh-SMS und Anrufe gegeben habe. Dem Angeklagten wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im April 2018 einen selbstgebauten Sprengsatz am Auto seines Opfers platziert zu haben.

Als der 47-Jährige das Gehäuse einer Taschenlampe von der Motorhaube nehmen wollte, explodierte es. Der Mann wurde an Hand und im Gesicht verletzt. Er habe sofort vermutet, dass die Konstruktion von dem 57-Jährigen stammen könnte, erinnerte sich der Zeuge. "Ich bin davon ausgegangen, dass mir ein Schrecken eingejagt werden sollte." Er habe aber lediglich eine Rauch- oder Signalbombe als Racheaktion erwartet.

Hintergrund sei eine Affäre zwischen seiner Frau und dem Angeklagten gewesen, erklärte der 47-Jährige. Als diese den 57-Jährigen im Dezember 2017 abwies und sich für ihn entschied, habe das Stalking begonnen. Obwohl der Angeklagte vom Gericht ein Kontaktverbot bekommen habe, seien die Nachstellungen weitergegangen.

Er habe aggressive SMS von dem 57-Jährigen bekommen, erzählte der Zeuge. Zu einer Arbeitskollegin der Ex-Geliebten habe er gesagt, er werde die Eheleute vernichten. "Dass er versucht, mich zu töten, habe ich ihm nicht zugetraut", erinnerte sich das Opfer.

Trump-Fanatiker verschickt Briefbomben Zur Fotostrecke

Die Verteidigung brachte die Möglichkeit ins Spiel, das Opfer selbst könnte die Tat fingiert haben, um den Stalker loszuwerden. Das sei absurd, antwortete der 47-Jährige mit leiser Stimme. "Soweit wäre ich nicht gegangen, niemals." Auch Dritte kämen nicht in Verdacht. "Ich habe keine Feinde. Niemanden, der mir so etwas antun will." Über seinen Verteidiger hatte der Angeklagte angekündigt, nicht aussagen zu wollen. (dpa)

Quelle: op-online.de