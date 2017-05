Bombendrohungen in Gießen und Frankfurt

Shoppingcenter geräumt

Frankfurt/Gießen - Zwei Bombendrohungen sind am Mittwoch offenbar zeitgleich in Einkaufszentren in Gießen und Frankfurt eingegangen. Während die Frankfurter Polizei das Schreiben für nicht stichhaltig hielt, wurde in Gießen ein Shopping-Center in der Innenstadt geräumt.