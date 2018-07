Branche boomt – Flächen fehlen

Frankfurt - Die Baufirmen in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet erleben zurzeit einen Boom.

„Allerdings stellen wir heute schon fest, dass kaum noch Baugebiete ausgewiesen werden, das betrifft insbesondere Frankfurt und Wiesbaden“, sagte Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer vom Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen, im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Marc Kuhn. „Städte wie Offenbach und Hanau beziehungsweise der ganze Main-Kinzig-Kreis können hiervon profitieren. “.

In Hessen wird überall gebaut. Hält der Boom in Ihrer Branche an?

Aus unserer Sicht wird die gute Auftragslage in der Bauwirtschaft weiter anhalten, auch wenn die Lage in einigen Regionen und Wirtschaftssparten differenzierter zu betrachten ist. Gleichwohl ist die Infrastruktur in den vergangenen Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren worden, ein enormer Investitionsstau hat sich angesammelt, der jetzt nach und nach abgetragen werden muss. Gleichzeitig wird immer noch viel weniger bezahlbarer Wohnraum gebaut, als eigentlich gebraucht würde. Hier besteht noch einige Jahre lang Nachholbedarf.

Wie entwickelt sich die Bautätigkeit in Frankfurt, Offenbach und Hanau?

Die Rhein-Main-Region boomt weiter, allerdings stellen wir heute schon fest, dass kaum noch Baugebiete ausgewiesen werden, das betrifft insbesondere Frankfurt und Wiesbaden. Städte wie Offenbach und Hanau beziehungsweise der ganze Main-Kinzig-Kreis können hiervon profitieren. Beim Bau von Wohnungen steigt die Zahl der Baugenehmigungen. Wichtig ist zugleich, dass die Kommunen und Landkreise auch ihrer Verantwortung gerecht werden und die Infrastruktur wie Straßen, ÖPNV, Kindergärten und Schulen ausbauen.

In welchen Bereichen Ihrer Branche wird besonders viel gebaut?

Wenn wir uns die im Bauhauptgewerbe 2017 geleisteten Arbeitsstunden anschauen, entfallen hier die meisten auf den gewerblichen und industriellen Bau, Wohnungsbau kommt tatsächlich erst an dritter Stelle. Man kann aber sagen, dass alle Sparten seit 2015 kontinuierlich zugelegt haben. Das spiegelt sich auch im Beschäftigtenaufbau wieder: Im Jahr 2017 gab es in Hessen ein Plus von 16,5 Prozent auf 31 139 Mitarbeiter.

Wie viele Wohnungen werden im Rhein-Main-Gebiet erstellt? Reicht die Zahl aus, um den Bedarf zu decken?

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat errechnet, dass bis 2020 in der Metropolregion 14 600 Wohnungen pro Jahr gebaut werden müssten, um den Bedarf zu decken. Das hieße eine Verdopplung der bisherigen Anstrengungen. Leider beobachten wir aber derzeit zwei Trends, die den Wohnungsmarkt weiter negativ beeinflussen: Gerade in Städten wie Frankfurt und Wiesbaden werden vor allem Wohnungen im Hochpreissegment fertiggestellt, die hauptsächlich als Investitionsgut gehandelt werden. Das entspannt die Lage kein bisschen. Darüber hinaus erleben wir hessenweit eher einen Rückgang der Baugenehmigungen im Wohnungsbau – viele wollen bauen, können aber nicht. Gründe hierfür sind unter anderem fehlendes und teures Bauland und hohe Baunebenkosten.

Wie haben sich die Preise fürs Bauen in Hessen entwickelt?

Wir müssen hier immer unterscheiden zwischen den Preisen für die Bauleistung und den Baunebenkosten, wozu auch die Grundstückskosten zählen. Alleine für die reine Bauleistung haben wir im ersten Quartal 2018 gegenüber dem ersten Quartal 2017 eine Preissteigerung von vier Prozent. Dies ist in erster Linie Folge von Preissteigerungen für Material – zum Beispiel Stahlbeton plus 19 Prozent, Holz plus vier Prozent, mineralische Erzeugnisse wie Beton plus drei Prozent – und Tariferhöhungen beim Mindestlohn – plus vier Prozent. Die großen Gewinne werden woanders gemacht, nicht bei den Bauunternehmen. Besonders verschärfen natürlich Grundstücksspekulationen die Preissituation.

Es wird immer wieder darüber diskutiert, ob freie Flächen eher für Wohnungen oder fürs Gewerbe genutzt werden sollten. Was meinen Sie?

Wir brauchen natürlich beides. Bei Überkapazitäten macht die Novellierung der Hessischen Bauordnung jetzt ja auch die erleichterte Umnutzung von Büroflächen zu Wohnraum möglich.

Warum bewerben sich so wenige Bauunternehmen um Aufträge, die von der öffentlichen Hand ausgeschrieben werden?

Hierfür gibt es mehrere Gründe: Oft kommen die Ausschreibungen aufgrund haushalterischer und politischer Verzögerungen erst im Frühjahr oder Sommer „auf den Markt“, sodass die Firmen bereits Aufträge angenommen haben, gerade bei der derzeitigen konjunkturellen Lage. Eine große Rolle spielt auch der Preisdruck seitens des öffentlichen Auftraggebers: Sowohl die Bürger als auch das kommunale Parlament drängen auf möglichst sparsame Haushaltsführung, sodass Betriebe mit eigenen Mitarbeitern, die den Tariflohn bekommen, die Ausschreibung häufig ohnehin nicht gewinnen. Wenn es europaweite Angebote gibt, die „billiger“ sind, haben die Mitarbeiter im Bauamt selten die politische Rückendeckung, sich für den vermeintlich teureren Betrieb aus der Region zu entscheiden, auch wenn der eigentlich wirtschaftlich günstiger ist. Das frustriert natürlich ein Stück weit, und die Unternehmen bedienen eher ihre Stammkunden im gewerblichen Bereich, die den wirtschaftlich günstigsten Anbieter vorziehen.

In der Wirtschaft sprechen alle von der Digitalisierung. Welche Rolle spielt sie im Baugewerbe?

Die Digitalisierung von Bauprozessen ist die Zukunft, in manchen Bereichen ist sie sogar schon angekommen. Unsere Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass für alle Unternehmen nutzbare, einheitliche Schnittstellen und händelbare Prozesse geschaffen werden. Mit BIM – Building Information Modeling – kommen Anforderungen auf kleine und mittlere Unternehmen zu, die dort oft nicht zu stemmen sind. Know-how und geschultes Personal fehlen den kleinen und mittelständischen Baubetrieben dabei genauso wie den öffentlichen Auftraggebern. Hier muss dafür gesorgt werden, dass Kompetenz aufgebaut wird.

Sie fordern von der hessischen Landesregierung die Schaffung eines Ministeriums für Planen, Bauen, Stadtentwicklung und Infrastruktur. Warum?

Für Planen und Bauen gibt es komplexe Rahmenbedingungen. Die Themen hohe Baukosten und der Mangel an baureifen Grundstücken müssen endlich als Chefsache behandelt werden, nicht als ein Ressort im Umweltministerium. Deswegen brauchen wir eine Bündelung der Kompetenzen wie Bauplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung, Wohnraum- und Städtebauförderung sowie Verkehr in einem eigenen Ministerium. So ließen sich Reibungsverluste vermeiden, und der Wohnungsbau könnte beschleunigt werden.

Die rege Bautätigkeit im Rhein-Main-Gebiet hat auch ihre Schattenseiten: Was passiert mit der ganzen Erde, dem Erdaushub?

Von jedem Erdaushub muss schon auf der Baustelle eine Probe entnommen werden. Zudem muss sie klassifiziert werden. Leider ist es so, dass gebrauchte Böden, wie sie im urbanen Gebiet nun mal anfallen, in Deutschland keinen Abnehmer finden. Nur ein Teil, der der entsprechenden Deponieklasse angehört, kann verfüllt oder wieder verwendet werden zum Beispiel im Dammbau. Aus der Antwort einer Kleinen Anfrage im Bundestag können wir ableiten, dass anscheinend viel Erdaushub über die Binnenhäfen, beispielsweise Frankfurt, nach Holland oder Frankreich exportiert wird: Im Durchschnitt wurden bundesweit circa 13 Millionen Tonnen pro Jahr mehr exportiert als importiert. Zahlen für Hessen gibt es leider nicht.

Gibt es genügend Entsorgungsmöglichkeiten im Rhein-Main-Gebiet?

Aus den Erfahrungsberichten unserer Unternehmer offenbar nicht. Vielmehr wird uns berichtet, dass mittlerweile auch Deponien in Mittelhessen verstärkt von Baustellen im Rhein-Main-Gebiet angefahren werden und dort zu einer Preiserhöhung beitragen. Auch laut Hessischem Umweltministerium hat die Zahl der zur Verfügung stehenden Deponien in Hessen in den letzten 20 Jahren deutlich abgenommen. Von den 14 Erd-Deponien wurden sieben bis Ende 2017 stillgelegt. Nach Erhebungen des Statistischen Landesamtes sind die bestehenden Deponien für gering belasteten Erdaushub in Hessen ab dem Jahr 2023 erschöpft. Es handelt sich hierbei um ein Problem, das weit über das Rhein-Main-Gebiet hinausgeht.

Wie entwickeln sich die Preise für die Entsorgung des Erdaushubs?

Hierzu muss man die Kostenbestandteile der Entsorgung differenzieren. Neben den umgangssprachlich Kippgebühren genannten Annahmepreisen bei den Verfüllbetrieben kommen die Analyse-kosten hinzu. Die Annahmepreise der Verfüllbetriebe steigen kontinuierlich und sind regional sehr unterschiedlich. Ein für uns derzeit unterschätzter Faktor sind die Transportkosten – bedingt durch immer weitere Entfernungen zur Entsorgung. Dabei spielen natürlich die Lkw-Auslastung und die Benzinpreise eine Rolle, aber auch die Ausweitung der Lkw-Maut und die Lohnkosten. Viele Bauunternehmen beschäftigen schon Berufs-Kraftfahrer, da Baufacharbeiter durch die langen Wegezeiten zu lange auf der Baustelle fehlen.

Die Branche boomt. Wenn Bürger ein Haus oder eine Wohnung bauen wollen: Wie lange müssen sie auf eine Baufirma warten?

Unsere monatliche Umfrage unter unseren Mitgliedsbetrieben zeigt, dass die Baufirmen im Hochbaubereich Auftragsbestände von fast vier Monaten im Voraus haben. Gerade im Hochbau kann unter Umständen nicht das ganze Jahr durchgearbeitet werden; wer sich also jetzt erst auf die Suche nach einer Baufirma macht, kann eventuell erst im Jahr 2019 mit dem Bau seines Wohneigentums starten. Natürlich spielt hierbei auch die konjunkturelle Auslastung eine große Rolle, unsere Betriebe haben bereits Mitarbeiter aufgestockt, aber der Markt ist im Moment leer gefegt.

Die Landtagswahl steht vor der Tür: Was fordern Sie von der künftigen Regierung?

Wir wünschen uns von der neuen Landesregierung, dass die Möglichkeiten des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes stärker genutzt werden. Es ist erlaubt, bei Bauaufträgen bis einer Million Euro beschränkt auszuschreiben und auf Firmen aus der Region oder mit speziellen Erfahrungen direkt zuzugehen. Das wird viel zu selten genutzt. Bei öffentlichen Ausschreibungen geht es dann weniger um Kompetenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Arbeitsergebnisse, sondern allein um den günstigeren Preis. Wohin das führt, sehen wir leider immer wieder: Subunternehmerketten betreiben Lohndumping auf mit Steuergeldern finanzierten Baustellen in Hessen, und durch die zahlreichen durch Betrug und Schlamperei verursachten Gebäudemängel sind die langfristigen Kosten für den Steuerzahler umso höher.

