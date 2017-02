Brand in Einfamilienhaus: Gebäude nicht bewohnbar

Kelsterbach/Wiesbaden - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kelsterbach ist am Samstag ein Sachschaden von insgesamt geschätzt 100.000 Euro entstanden. Und auch in Wiesbaden verursacht ein Küchenbrand einen hohen Sachschaden.

Die beiden Bewohner, ein 75-Jähriger und sein 51 Jahre alter Sohn, hatten das Gebäude schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der 75-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Sohn blieb unverletzt. Die Feuerwehr musste zum Löschen das Dach öffnen, das Haus ist den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Auch das Nachbarhaus wurde wegen der Hitze beschädigt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst noch unklar.

Feuerstelle löst Brand in Restaurant aus

Bei einem Küchenbrand in einem Wiesbadener Restaurant ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag griffen dabei am Freitagabend Flammen von einer offenen Feuerstelle auf die darüber hängende Lüftungsanlage über. Starker Rauch breitete sich im Restaurant und durch den Kamin aus. Verletzt wurde niemand. (dpa)

