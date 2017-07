Brand in Flüchtlingsheim - Drei Verletzte

Seeheim-Jugenheim - Bei einem Feuer in einem Wohnheim für Flüchtlinge in Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Eine Frau, ein elfjähriger Junge und ein Säugling atmeten Rauchgas ein und kamen in eine Klinik, wie die Polizei weiter mitteilte. In einer Küche war am Montagabend auf dem Herd eine Pfanne mit Essen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand geringer Sachschaden. (dpa)

