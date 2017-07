Brand in Krankenhaus - gesamtes Gebäude evakuiert

Patienten leicht verletzt

Fritzlar - Ein Krankenhaus im nordhessischen Fritzlar ist wegen eines Feuers in der Nacht zum Samstag komplett geräumt worden, einzelne Patienten wurden leicht verletzt. Ein Patientenzimmer des "Hospitals zum Heiligen Geist" war aus ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Polizei am Morgen mitteilte.