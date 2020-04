Feuerwehr löscht brennenden Reiterhof - Plötzlich wird ein Feuerwehrmann festgenommen

Auf einem Reiterhof in Neuberg kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr rückt an. Plötzlich ist die Polizei vor Ort. Ein Feuerwehrmann wird vorläufig festgenommen.

In Neuberg kam es zu einem großen Brand

kam es zu einem großen Stundenlang kämpft die Feuerwehr mit dem Feuer

mit dem Feuer Plötzlich wird ein Feuerwehrmann abgeführt

Neuberg - Am Sonntagmorgen (26.04.2020) steht eine Lagerhalle in Brand direkt neben einem Pferdestall auf dem Reiterhof Sophienhof in Neuberg (Main-Kinzig-Kreis). Darauf folgt eine Festnahme durch die Polizei. Ausgerechnet ein Feuerwehrmann wird abgeführt

Neuberg: Brand bricht direkt neben Pferdestall aus – Feuerwehr aus mehreren Städten im Einsatz

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall folgendermaßen: Am Sonntag gegen 04.45 fiel Anwohnern des Sophienhofs in Neuberg ein Brand in einer Lagerhalle auf. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte auf dem Reiterhof stand die Halle vollständig in Flammen. Und noch schlimmer, direkt neben der Halle stand ein Pferdestall.

Sofort wurden weitere Kräfte alarmiert. Zusammen mit anderen Feuerwehrkräften aus Langenselbold und Hanau wurde weiterhin gelöscht, außerdem konnten alle Pferde rechtzeitig ins Freie geführt werden. Außerdem gelang es der Feuerwehr, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern und den Brand auf die Lagerhalle zu begrenzen. Die Löscharbeiten auf dem Reiterhof in Neuberg werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden anhalten.

Neuberg: Während der Löscharbeiten beim Brand der Lagerhalle wird plötzlich ein Feuerwehrmann abgeführt

Noch während der Löscharbeiten des Brands auf dem Reiterhof in Neuberg dann der Schock. Die Kriminalpolizei führt einen Feuerwehrmann der Einsatzgruppe Neuberg in Handschellen ab. Die Bürgermeisterin von Neuberg, Iris Schröder, gab dazu eine Stellungnahme ab. Bereits in der Vergangenheit war es in Neuberg immer wieder zu einem Brand gekommen. In letzten 14 Tagen waren, einer Brandserie gleich, immer wieder kleine Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Lagerhalle des Sophienhofs sei allerdings ein anderes Kaliber.

Dass die Kriminalpolizei so schnell vor ort gewesen sei, um den Feuerwehrmann abzuführen, zeige ihrer Meinung nach, dass es schon im Vorfeld Hinweise gegeben haben musste. „Es ist natürlich für die Mannschaft ein Schlag und es belastet uns alle bei dem Einsatz“, erklärt die Bürgermeisterin von Neuberg betroffen.

Wichtig sei es jetzt zuallererst einmal, den Brand vollständig zu löschen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit der Brandentstehung gemacht haben sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Telefonnummer: 06181/100123 zu melden.

slo

Auch in einem Wald bei Hofheim kam es kürzlich zu einem Brand. Ein Unbekannter errichtete ein Lager mit Feuerstelle, dann standen 30 Quadratmeter Wald in Flammen. Ein Nachbar wird zum Helden bei einem Brand in Obertshausen: Die Feuerwehr wird zu einem Wohnungsbrand gerufen, Flammen schlagen aus Fenster, eine große Rauchwolke steigt in den Himmel.