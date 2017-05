Millionenschaden nach Brand bei Rolls-Royce

Oberursel - Nach dem Brand im Rolls-Royce-Werk in Oberursel sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei die angelaufen. Gesucht wird nach der Ursache des Feuers, auch die genaue Schadenshöhe war noch unklar.

"Es ist ein hoher Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden", teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Zunächst war sogar von einem Millionenschaden die Rede gewesen. Die Produktion in dem Werk konnte indes weitergehen. Nach Angaben eines Sprechers von Rolls-Royce wurden die Arbeiten in dem Werk "nur in Teilen behindert", da alleine ein Gebäude vom Brand betroffen war.

Derweil untersuchten Sachverständige des Landeskriminalamts am Montag die Brandstätte. "Die Ergebnisse sind erst in einigen Tagen zu erwarten", sagte der Polizeisprecher. Das Feuer in dem Werk war am Sonntagabend am Dach einer Produktionshalle für elektrochemische Arbeitsschritte ausgebrochen.

Rund 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. In Oberursel produziert Rolls Royce Flugzeug-Triebwerke. Die Produktionsstätte ist neben Dahlewitz bei Berlin der Hauptstandort des Unternehmens in Deutschland. (dpa)

Quelle: op-online.de