Großbrand: Feuer in Scheune greift auf Wohnhaus über - Sehr hoher Schaden

In Lichtenfels in Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) gab es einen Großdbrand: Eine Scheune stand vollkommen in Flammen.

Großbrand in Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg)

Das Gebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört.

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 8.25 Uhr: Ein Haus in Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg) ist nach dem Feuer in einer Scheune nicht mehr bewohnbar. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Bewohner des Hauses konnten sich noch in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mann beim Blick aus seinem Fenster fest, dass die Scheune seines Nachbarn brannte. Er alarmierte sofort seine Nachbarn. Die Ehefrau weckte ihren bereits schlafenden Mann, der die Feuerwehr rief.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Dort waren ein alter Traktor, ein Wohnwagen und altes Stroh untergebracht. Die Einsatzkräfte versuchten durch eine Riegelstellung, den Wohntrakt vor den Flammen zu schützen. Auch eine Drehleiter war dabei im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt war die Scheune, in dem das Feuer vermutlich ausbrach, bereits völlig zerstört.

Nach Brand in Lichtenfels: Haus ist nach Feuer unbewohnbar

Ein großer Vorteil um die Brandausbreitung einzudämmen bot die Brandschutzwand im Gebäude. Zur Kontrolle riss die Feuerwehr zudem Dachhaut und Wandverkleidung auf. Dem Löschwasser wurde ein Netzmittel beigemischt, damit es besser in die Holzkonsruktion eindringen konnte. Zur Sicherheit wurden die Kläranlagenwärter informiert, um eine Verunreinigung des Abwassers auszuschließen.

Gegen 23.30 Uhr war das Feuer in Lichtenfels-Sachsenberg gelöscht und es begannen die Nachlöscharbeiten. Gegen 2 Uhr morgens war der Einsatz schließlich beendet.

Brand in Waldeck-Frankenberg: Löschwasser weichte Lehm am Wohnhaus auf

Obwohl der Wohntrakt vor den Flammen weitestgehend verschont blieb, ist das Gebäude nun unbewohnbar. Das Löschwasser hat den Lehm aufgeweicht, der in den Decken und den Wänden verbaut war. Die Decken sind zur Zeit des Einsatzes bereits teilweise eingestürzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Die Höhe des entstandenen Schadens beziffert die Polizei mit 100.000 Euro. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Auch Henning Scheele, Bürgermeister von Lichtenfels, war bei dem Brand vor Ort und erkundigte sich nach den Bewohnern. Diese konnten anderswo untergebracht werden.

Erstmeldung vom 15.04.: Großbrand: Scheune wird bei Feuer völlig zerstört

Großeinsatz für die Feuerwehr in Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg): Im Ortsteil Sachsenberg stand eine Scheune vollkommen in Flammen. Die Feuerwehr wurde am Dienstagabende (14.04.2020) gegen 21.35 Uhr alarmiert.

Brand in Waldeck-Frankenberg: Feuer drohte auf Haus überugreifen

Die Feuerwehr rückte daraufhin zum Einsatzort an der Straße Am Teich in Lichtenfels-Sahsenberg aus. Auch die Polizei und ein Rettungswagen waren vor Ort. Nach derzeitige Kenntnisstand war auch der Bürgermeister von Lichtenfels, Henning Scheele, vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl der Scheune bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf das Haupthaus überzugreifen. Die Feuerwehr startete sogleich den Löschangriff. Eine Wasserversorgung über Hydranten wurde aufgebaut.

